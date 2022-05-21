Крейчикова: не стоит ждать от себя хороших результатов после продолжительной травмы

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», чешская теннисистка Барбора Крейчикова высказалась о шансах защитить титул в этом году.
«Я провела настолько много матчей и в какой-то момент почувствовала, что нужно отдохнуть. Тело сказало, что я должна сделать паузу. Я сделала достаточно долгий перерыв. Если честно, я такого даже не ожидала. Но сейчас я здорова. Так что с нетерпением жду, когда с проведёнными матчами постепенно наберу форму.
Вчера я тренировалась с Марией Саккари, очень хорошо. И сегодня я очень хорошо себя чувствую. Я довольна прогрессом.
У меня нет высоких ожиданий. Не думаю, что они мне на пользу. Не стоит ждать от себя хороших результатов после продолжительной травмы. Но я могу быть сильной соперницей, хорошо играть. И даже после травмы у меня было время на восстановление и тренировки, так что я готовилась.
Поэтому я считаю, что, когда начну играть матчи, снова смогу быть очень опасной соперницей и хорошо здесь выступить», — цитирует Крейчикову официальный сайт WTA.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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