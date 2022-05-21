«С 60-й строчки я упаду до 130-й. Вы серьёзно?» Фучович раскритиковал решение по Уимблдону

55-я ракетка мира, теннисист из Венгрии Мартон Фучович эмоционально отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году. Организаторы Уимблдона публично осудили санкции в свой адрес.

«Никаких рейтинговых очков на Уимблдоне. Но они спишутся за 2021 год. Никаких шансов их защитить. ATP, вы серьёзно? С 60-й строчки я упаду до 130-й. Спасибо!» — написал Фучович в своих социальных сетях.

Дело в том, что на Уимблдоне-2021 Фучович неожиданно дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону, сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 4:6, 4:6. Таким образом, Мартон не сможет защитить 360 очков за турнир, которые набрал в прошлом году.