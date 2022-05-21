Роджер Федерер: Мирка и я очень обеспокоены ситуацией в мире

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер высказался о ситуации в мире.

«Я до сих пор помню, как мальчишкой видел по телевизору кадры из Кувейта. Я всё ещё отчётливо помню зелёные ракеты в небе. В то время мы были далеки от войны, здесь, в Швейцарии. Мирка (жена Федерера. – Прим. «Чемпионата») и я очень обеспокоены ситуацией в мире. Мы растеряны. Трудно испытывать беззаботную радость, ты просто эмоционально подавлен. Мирка потеряла свою родину в детстве, когда переехала сюда со своей семьёй из Словакии. Она очень переживает и понимает страдания беженцев. Наш фонд хочет помочь травмированным детям», — приводит слова Федерера Caminada Magazin.