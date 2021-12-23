Миллиард долларов Федерера! Как стать самым богатым и популярным теннисистом в истории

В сети активно обсуждают мем о том, что и в 71 год швейцарец будет любимцем фанатов, даже не выходя на корт.

В 2021 году в жизни и карьере Роджера Федерера произошло сразу несколько важных событий. Большая часть из них связана с бизнесом знаменитого швейцарца и лишь незначительная часть – со спортивными достижениями. Начнём с того, что Федерер стал в один ряд с Роналду, Месси, Тайгером Вудсом, Флойдом Мейвезером и Леброном Джеймсом.

По данным издания Forbes, в 2021 году Роджер Федерер всё-таки преодолел отметку в $ 1 млрд, заработанных за карьеру. Швейцарец оказался лишь шестым в истории спортсменом, которому удалось это сделать ещё до «ухода на пенсию». Любопытно, что лишь $ 130 млн из этого миллиарда Роджер получил в качестве призовых за выступления на кортах. Остальные деньги – это рекламные, спонсорские контракты и инвестиции.

Спонсорами швейцарца являются такие известные бренды, как Rolex, Credit Suisse и Uniqlo. Каждая компания выплачивает Федереру в год от $ 3 млн до $ 30 млн. Любопытно, что, когда в 2018 году теннисист ушёл от своего многолетнего поставщика экипировки Nike и подписал 10-летний контракт с японским брендом одежды Uniqlo, фирма пообещала выплатить ему $ 300 млн за весь срок, вне зависимости от того, будет он выступать в турнирах или нет.

Но самый большой доход в 2021 году принесло Роджеру сотрудничество с компанией On Running, которая производит кроссовки. По данным швейцарских СМИ, в 2019 году Федерер вложил в эту фирму около 50 млн швейцарских франков. Этой весной теннисист официально представил новые кроссовки и даже сыграл в них на двух «Шлемах» — на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. А осенью компания вышла на IPO и смогла привлечь после размещения акций $ 900 млн. Сейчас стоимость компании оценивается почти в $ 10 млрд, и по некоторым данным, 3% акций принадлежит Роджеру – это около $ 300 млн.

В 2021 году Роджер попытался вернуться в тур после двух операций на колене. Швейцарец сыграл на пяти турнирах и лучших результатов добился на «Ролан Гаррос» (4-й круг) и Уимблдоне (1/4 финала). После этого Федерер снялся со всех соревнований до конца сезона, заявив, что ему необходима ещё одна операция. Впрочем, это не помешало 40-летнему швейцарцу уже в 19-й раз подряд получить приз Любимца фанатов тенниса. С момента появления этой награды в 2000 году её удостоились только три теннисиста.

Любимцы фанатов по версии ATP:

2000 – Густаво Куэртен (Бразилия)

2001-2002 – Марат Сафин (Россия)

2003-2021 – 2000 – Густаво Куэртен (Бразилия)2001-2002 – Марат Сафин (Россия)2003-2021 – Роджер Федерер (Швейцария)

В сети сразу стали появляться мемы на тему бессменности Федерера на этом своеобразном посту любимца фанатов. Официальный аккаунт ATP в «Твиттере» посмеялся над шуткой про то, что швейцарский теннисист даже в 2052 году, когда ему будет 71 год, всё равно победит в этой номинации.

В конце осени Роджер сообщил, что после очередной операции его восстановление проходит успешно: «Я смогу вернуться к пробежкам в январе, а вот работу на корте планирую начать не ранее апреля. С нетерпением жду своего возвращения к официальным играм — ориентируюсь на лето 2022 года. В данный момент мне необходимы терпение и осторожность. Я уже давно не играл, поэтому рисковать ни к чему».