Джокович рассказал, как ему удалось сохранить контракт с Lacoste после скандала на AO

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о трудностях в отношениях со спонсорами на фоне скандала на Открытом чемпионате Австралии – 2022 и нежелания вакцинироваться.

«Есть вещи, о которых я не могу говорить, пока не будут сделаны публичные заявления. Мои основные спонсоры остались со мной, я благодарен им за это, но некоторых спонсоров у меня больше нет. Это всё, что я могу сказать, не мне судить, кто должен со мной оставаться, а кто нет.

Особенно я благодарен Lacoste. Мы были в тесном контакте, я лично разговаривал с главой Lacoste. Они понимали всю ситуацию, всё, что происходило. Как их глобальный амбассадор, я был важен для них, но их положение всё равно было непростым. Они признавались, что что находились под давлением со стороны СМИ и некоторых клиентов, которые, возможно, были недовольны тем, что я остаюсь в компании.

Определённые вызовы возникают всегда, но я думаю, что они сделали правильный выбор, я им благодарен. Я постараюсь, как и раньше, наилучшим образом представлять Lacoste. В конце концов, это бренд с большими традициями, один из величайших в теннисе, я горжусь тем, что ношу крокодила на своей футболке», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.