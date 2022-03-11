Новак Джокович теряет титулы и деньги! За 10 дней серб лишился уже двух спонсоров

Новак Джокович, один из сильнейших игроков в истории тенниса, во второй раз с начала года оказался не у дел. В январе именитому сербу не позволили выступить на Australian Open, затем он добрался до четвертьфинала турнира ATP-500 в Дубае, но на этой неделе не смог въехать в США и лишился права на участие в «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Главной причиной игровых проблем Джоковича остаётся его упорное нежелание вакцинироваться от коронавируса. Именно отсутствие необходимых медицинских документов закрывает строптивой суперзвезде доступ в большинство теннисных точек планеты. Из-за отказа от прививки Джокович уже передал статус первой ракетки мира Даниилу Медведеву и позволил Рафаэлю Надалю выйти вперёд по числу победных мэйджоров. Теперь на Новака навалились ещё и финансовые проблемы.

В первый день весны о разрыве деловых отношений с Новаком объявил Peugeot. Автопроизводитель сотрудничал с теннисистом на протяжении последних 8 лет. Издание El Espanol утверждает, что спонсор принял соответствующее решение из-за настойчивой позиции Джоковича по вопросам вакцинации. В Peugeot, по информации источника, посчитали, что спортсмен наносит фирме непоправимый репутационный ущерб. В то же время сербский журналист Саша Озмо заявил, что причиной отказа стали общие убытки автоконцерна на фоне пандемии.

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Самый важный и щедрый спонсор Джоковича – производитель одежды, обуви, парфюмерии, очков и часов Lacoste – официально ещё не вышел из сделки с Новаком. Но, по информации зарубежных СМИ, это вопрос ближайшего времени.

Крупнейший экипировочный партнёр озаботился поведением серба сразу после того, как его окончательно выслали из Австралии. Компания в тот же день анонсировала, что «как можно скорее» свяжется с игроком, чтобы прояснить детали его дела о депортации.

Соглашение Джоковича с Lacoste действует ещё три года. В случае досрочного расторжения теннисист лишится в общей сложности $ 30 млн, подсчитал Daily Mail. В компании Новаку уже нашли замену: 1 марта глобальным амбассадором французского бренда стала пятикратная победительница Уимблдона, американка Винус Уильямс.

При этом ранее Lacoste не жалел для Новака ни ресурсов, ни внимания. Весной 2017 года компания выпустила именную линейку одежды серба. В неё были включены даже солнцезащитные очки.

Не исключено, что остальные партнёры Ноле тоже пойдут на пересмотр контрактов с непокорным теннисистом. После скандала в Австралии неоднозначно о перспективах Джоковича высказался производитель часов Hublot: «Мы уважаем свободу и выбор каждого человека вне зависимости от того, поддерживает он вакцинацию или нет. После разговора с Новаком решим, что будем делать дальше». Тот разговор, очевидно, не привёл к фатальным последствиям, но кто гарантирует, что спонсор не передумает теперь, когда Джокович вновь оказался вне игры?

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Впрочем, с отказами спонсоров серб сталкивается не впервые. В течение долгих лет всемирно известные бренды делали ставку на Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, временами подключая Энди Маррея и игнорируя Джоковича.

Первую попытку изменить укоренившееся положение дел предприняли в adidas. В 2003 году производитель спортивной одежды подписал с Новаком контракт на шесть лет. Однако ожидания от сотрудничества себя не оправдали, и бренд связался с Марреем – представителем более обширного и богатого британского рынка.

Вплоть до 2012 года крупнейшим спонсором Джоковича оставался не самый известный бренд одежды и парфюмерии Sergio Tacchini, основанный бывшим итальянским теннисистом. Впоследствии фирма оказалась на грани разорения и не смогла выполнять перед Новаком договорные обязательства. Тогда на него вышел Uniqlo – первая большая денежная удача балканского теннисиста. От взаимодействия с японским брендом одежды Джокович ежегодно получал по $ 8 млн.

В августе 2021-го Forbes оценивал годовой доход серба за пределами корта в $ 30 млн. По этому показателю он уступил только Роджеру Федереру, бессменному лидеру финансовых рейтингов среди теннисистов, а также Наоми Осаке и Серене Уильямс.

От сезона к сезону Новак только наращивал объёмы персональной монетизации. Последними контракты с теннисистом заключили «Райффайзенбанк» и производитель печатных картриджей Lemero. Они не сообщали об изменениях в отношениях с сербом на фоне последних событий. Кроме того, Джокович продолжает сотрудничество с обувным брендом Asics, продавцом частных самолётов Net Jets и производителем программного обеспечения Ultimate Software Group.