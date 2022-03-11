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Новак Джокович лишился двух крупных спонсоров за 10 дней из-за отказа от вакцинации, сколько денег он потерял

Новак Джокович теряет титулы и деньги! За 10 дней серб лишился уже двух спонсоров
Егор Бульчук
Новак Джокович теряет титулы и деньги!
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От строптивого теннисиста, который никак не сделает прививку от коронавируса, отвернулся крупнейший экипировочный партнёр.

Новак Джокович, один из сильнейших игроков в истории тенниса, во второй раз с начала года оказался не у дел. В январе именитому сербу не позволили выступить на Australian Open, затем он добрался до четвертьфинала турнира ATP-500 в Дубае, но на этой неделе не смог въехать в США и лишился права на участие в «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

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Главной причиной игровых проблем Джоковича остаётся его упорное нежелание вакцинироваться от коронавируса. Именно отсутствие необходимых медицинских документов закрывает строптивой суперзвезде доступ в большинство теннисных точек планеты. Из-за отказа от прививки Джокович уже передал статус первой ракетки мира Даниилу Медведеву и позволил Рафаэлю Надалю выйти вперёд по числу победных мэйджоров. Теперь на Новака навалились ещё и финансовые проблемы.

В первый день весны о разрыве деловых отношений с Новаком объявил Peugeot. Автопроизводитель сотрудничал с теннисистом на протяжении последних 8 лет. Издание El Espanol утверждает, что спонсор принял соответствующее решение из-за настойчивой позиции Джоковича по вопросам вакцинации. В Peugeot, по информации источника, посчитали, что спортсмен наносит фирме непоправимый репутационный ущерб. В то же время сербский журналист Саша Озмо заявил, что причиной отказа стали общие убытки автоконцерна на фоне пандемии.

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Самый важный и щедрый спонсор Джоковича – производитель одежды, обуви, парфюмерии, очков и часов Lacoste – официально ещё не вышел из сделки с Новаком. Но, по информации зарубежных СМИ, это вопрос ближайшего времени.

Крупнейший экипировочный партнёр озаботился поведением серба сразу после того, как его окончательно выслали из Австралии. Компания в тот же день анонсировала, что «как можно скорее» свяжется с игроком, чтобы прояснить детали его дела о депортации.

Соглашение Джоковича с Lacoste действует ещё три года. В случае досрочного расторжения теннисист лишится в общей сложности $ 30 млн, подсчитал Daily Mail. В компании Новаку уже нашли замену: 1 марта глобальным амбассадором французского бренда стала пятикратная победительница Уимблдона, американка Винус Уильямс.

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При этом ранее Lacoste не жалел для Новака ни ресурсов, ни внимания. Весной 2017 года компания выпустила именную линейку одежды серба. В неё были включены даже солнцезащитные очки.

Не исключено, что остальные партнёры Ноле тоже пойдут на пересмотр контрактов с непокорным теннисистом. После скандала в Австралии неоднозначно о перспективах Джоковича высказался производитель часов Hublot: «Мы уважаем свободу и выбор каждого человека вне зависимости от того, поддерживает он вакцинацию или нет. После разговора с Новаком решим, что будем делать дальше». Тот разговор, очевидно, не привёл к фатальным последствиям, но кто гарантирует, что спонсор не передумает теперь, когда Джокович вновь оказался вне игры?

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Впрочем, с отказами спонсоров серб сталкивается не впервые. В течение долгих лет всемирно известные бренды делали ставку на Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, временами подключая Энди Маррея и игнорируя Джоковича.

Первую попытку изменить укоренившееся положение дел предприняли в adidas. В 2003 году производитель спортивной одежды подписал с Новаком контракт на шесть лет. Однако ожидания от сотрудничества себя не оправдали, и бренд связался с Марреем – представителем более обширного и богатого британского рынка.

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Вплоть до 2012 года крупнейшим спонсором Джоковича оставался не самый известный бренд одежды и парфюмерии Sergio Tacchini, основанный бывшим итальянским теннисистом. Впоследствии фирма оказалась на грани разорения и не смогла выполнять перед Новаком договорные обязательства. Тогда на него вышел Uniqlo – первая большая денежная удача балканского теннисиста. От взаимодействия с японским брендом одежды Джокович ежегодно получал по $ 8 млн.

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В августе 2021-го Forbes оценивал годовой доход серба за пределами корта в $ 30 млн. По этому показателю он уступил только Роджеру Федереру, бессменному лидеру финансовых рейтингов среди теннисистов, а также Наоми Осаке и Серене Уильямс.

От сезона к сезону Новак только наращивал объёмы персональной монетизации. Последними контракты с теннисистом заключили «Райффайзенбанк» и производитель печатных картриджей Lemero. Они не сообщали об изменениях в отношениях с сербом на фоне последних событий. Кроме того, Джокович продолжает сотрудничество с обувным брендом Asics, продавцом частных самолётов Net Jets и производителем программного обеспечения Ultimate Software Group.

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