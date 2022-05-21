Бенуа Пэр — о «Ролан Гаррос»: давайте зажжём на корте и насладимся игрой!

Французский теннисист Бенуа Пэр поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос».
«Я ужасающе начал сезон, не играю в свой лучший теннис и не в лучшем психологическом состоянии, но это «Ролан Гаррос» – мой любимый турнир, где может произойти нечто волшебное.
Давайте вместе проведём это невероятное время! Не могу обещать лучший матч в вашей жизни, но давайте зажжём на корте и насладимся игрой!» – написал Пэр у себя в твиттер-аккаунте.
Напомним, «Ролан Гаррос» стартует завтра, 22 мая. Первым соперником Пэра на турнире станет белорусский теннисист Илья Ивашко.
Ранее Бенуа Пэр раскритиковал решение ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов, назвав решение ассоциации «глупым».
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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