Бенуа Пэр — о «Ролан Гаррос»: давайте зажжём на корте и насладимся игрой!

Французский теннисист Бенуа Пэр поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос».

«Я ужасающе начал сезон, не играю в свой лучший теннис и не в лучшем психологическом состоянии, но это «Ролан Гаррос» – мой любимый турнир, где может произойти нечто волшебное.

Давайте вместе проведём это невероятное время! Не могу обещать лучший матч в вашей жизни, но давайте зажжём на корте и насладимся игрой!» – написал Пэр у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, «Ролан Гаррос» стартует завтра, 22 мая. Первым соперником Пэра на турнире станет белорусский теннисист Илья Ивашко.

Ранее Бенуа Пэр раскритиковал решение ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов, назвав решение ассоциации «глупым».

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: