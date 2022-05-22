Чемпионка US Open Бьянка Андрееску призвала WTA пересмотреть решение по Уимблдону

Победительница US Open – 2019, канадка Бьянка Андрееску критически высказалась о решении WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.
«Во-первых, я хочу сказать, что я против войны, и точка. Тем не менее я разочарована тем, как WTA справилась с этим делом. WTA не дала право голоса своим игрокам, мы почувствовали себя беспомощными, потому что у нас отняли право выбора.
Я считаю, что Уимблдон должен был пройти с очками. У меня есть несколько причин так считать, но я предпочту их не раскрывать. Решение Уимблдона основано на рекомендациях британского правительства, которые я понимаю, но я также признаю другие точки зрения.
Очевидно, что наше мнение не было принято во внимание, мне бы хотелось коллективно обсудить сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, что у нас получится добиться того, чтобы у игроков был весомый голос. WTA – огромная организация, такого рода решения не имеют для меня смысла», — приводит слова Андрееску сайт «Radio Canada».
- 22 мая 2022
-
10:09
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
00:50
- 21 мая 2022
-
23:40
-
23:06
-
21:21
-
18:25
-
18:09
-
17:58
-
17:31
-
17:04
-
15:52
-
15:24
-
15:11
-
14:59
-
14:31
-
14:10
-
13:43
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:43
-
12:11
-
11:57
-
11:52
-
11:47
-
11:36
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
10:17
-
09:54
-
09:46