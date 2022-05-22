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Чемпионка US Open Бьянка Андрееску призвала WTA пересмотреть решение по Уимблдону

Чемпионка US Open Бьянка Андрееску призвала WTA пересмотреть решение по Уимблдону
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Победительница US Open – 2019, канадка Бьянка Андрееску критически высказалась о решении WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов от соревнований в 2022 году.

«Во-первых, я хочу сказать, что я против войны, и точка. Тем не менее я разочарована тем, как WTA справилась с этим делом. WTA не дала право голоса своим игрокам, мы почувствовали себя беспомощными, потому что у нас отняли право выбора.

Я считаю, что Уимблдон должен был пройти с очками. У меня есть несколько причин так считать, но я предпочту их не раскрывать. Решение Уимблдона основано на рекомендациях британского правительства, которые я понимаю, но я также признаю другие точки зрения.

Очевидно, что наше мнение не было принято во внимание, мне бы хотелось коллективно обсудить сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, что у нас получится добиться того, чтобы у игроков был весомый голос. WTA – огромная организация, такого рода решения не имеют для меня смысла», — приводит слова Андрееску сайт «Radio Canada».

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