Паула Бадоса покинула топ-3, Вероника Кудерметова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновления в мировом рейтинге перед стартом Открытого чемпионата Франции – 2022.
Первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек по-прежнему является незыблемым лидером рейтинга, её преимущество над вторым местом – действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» чешкой Барборой Крейчиковой составляет более 2 тыс. очков.
В топ-10 рейтинга лишь одно изменение: испанка Паула Бадоса покинула топ-3, уступив третью позицию Марии Саккари из Греции.
Что касается россиянок, Людмила Самсонова опустилась с 26-й на 27-ю позицию, Вероника Кудерметова поднялась с 30-го места на 29-е.
Рейтинг WTA. 22 мая
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7061 очко.
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4911.
3 (4). Мария Саккари (Греция) — 4726.
4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4726.
5 (5). Анетт Контавейт (Эстония)— 4446.
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4380.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3966.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678.
9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3315.
10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060…
20 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2115.
21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2093…
27 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 1670…
29 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1585.
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1531…
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