Паула Бадоса покинула топ-3, Вероника Кудерметова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновления в мировом рейтинге перед стартом Открытого чемпионата Франции – 2022.

Первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек по-прежнему является незыблемым лидером рейтинга, её преимущество над вторым местом – действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» чешкой Барборой Крейчиковой составляет более 2 тыс. очков.

В топ-10 рейтинга лишь одно изменение: испанка Паула Бадоса покинула топ-3, уступив третью позицию Марии Саккари из Греции.

Что касается россиянок, Людмила Самсонова опустилась с 26-й на 27-ю позицию, Вероника Кудерметова поднялась с 30-го места на 29-е.

Рейтинг WTA. 22 мая

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7061 очко.

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4911.

3 (4). Мария Саккари (Греция) — 4726.

4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4726.

5 (5). Анетт Контавейт (Эстония)— 4446.

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4380.

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 3966.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3678.

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3315.

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3060…

20 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2115.

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2093…

27 (26). Людмила Самсонова (Россия) — 1670…

29 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1585.

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1531…