«Уже считаю этот сезон успешным». Ига Свёнтек — перед стартом «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своих планах на «Ролан Гаррос». Теннисистка выигрывала турнир в 2020 году.

«Сложно что-то сказать об этом, потому что я не ставлю цели вроде выхода в полуфинал или финал. Честно говоря, я просто буду идти от матча к матчу. Знаю, что моя победная серия может скоро закончиться, и не хочу грустить, когда это случится. Так что просто пойду от матча к матчу, как и на предыдущих турнирах.

Я уже набрала очень много очков и очень довольна последними турнирами. Уже считаю этот сезон успешным», — сказала Свёнтек на пресс-конференции турнира.

В первом круге «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек встретится с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: