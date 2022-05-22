«Уже считаю этот сезон успешным». Ига Свёнтек — перед стартом «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своих планах на «Ролан Гаррос». Теннисистка выигрывала турнир в 2020 году.
«Сложно что-то сказать об этом, потому что я не ставлю цели вроде выхода в полуфинал или финал. Честно говоря, я просто буду идти от матча к матчу. Знаю, что моя победная серия может скоро закончиться, и не хочу грустить, когда это случится. Так что просто пойду от матча к матчу, как и на предыдущих турнирах.
Я уже набрала очень много очков и очень довольна последними турнирами. Уже считаю этот сезон успешным», — сказала Свёнтек на пресс-конференции турнира.
В первом круге «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек встретится с украинской теннисисткой Лесей Цуренко.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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