Чемпион US Open-2020 Доминик Тим потерпел 11-е поражение подряд

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим потерпел 11-е поражение подряд.
В 2022 году Тим проиграл семь встреч кряду. Последней из них стала игра первого круга «Ролан Гаррос» с боливийцем Уго Дельеном, которая завершилась сегодня, 22 мая. Тим уступил Дельену в трёх сетах со счётом 3:6, 2:6, 4:6 и второй год подряд покинул турнир в первом же круге.
С учётом прошлого сезона у Тима 11 поражений подряд. Последний раз Доминик выигрывал более года назад, 12 мая 2021 года. Тогда австриец оказался сильнее представителя Венгрии Мартона Фучовича в 1/16 «Мастерса» в Риме (3:6, 7:6 (7:5), 6:0).
В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» составил €43 600 000. Действующим чемпионом турнира у мужчин является сербский теннисист Новак Джокович.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»
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