Янчук: Кузнецов возвращается в профессиональный теннис. Главное, чтобы не помешали травмы

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Андрея Кузнецова в первом круге «Ролан Гаррос». Кузнецов (Q) проиграл представителю Аргентины Диего Шварцману (15) со счётом 3:6, 6:1, 4:6, 2:6.

«Могу сказать, что это возвращение Кузнецова в профессиональный теннис. По юношам он был очень перспективный. Затем у него были травмы, из-за которых он утратил время и спортивную форму. Мастерство не пропадает. Он проиграл в четырёх сетах — это свидетельство того, что начало положено, и оно неплохое. Шварцман хороший игрок, его многие опасаются.

Могу сказать, что матч получился равный. Это хорошо, внушает надежды. Кузнецов может вернуться на свой уровень. Думаю, что для начала ему нужно попасть в 50 лучших, а потом может претендовать и на попадание в двадцатку. Это его реальный потенциал. Самое главное, чтобы не помешали травмы или какие-то препятствия», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.