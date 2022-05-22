Анастасия Гасанова прошла в основной турнир «Ролан Гаррос» из-за снятия американки

90-я ракетка мира американка Лорен Дэвис, готовившаяся сегодня, 22 мая, дебютировать на Открытом чемпионате Франции – 2022 в матче с чешкой Мари Боузковой (68), снялась с соревнований.

На замену же ей в качестве лаки-лузера выйдет россиянка Анастасия Гасанова (155). Встреча состоится сегодня. Напомним, в финале квалификационного турнира Гасанова уступила со счётом 6:4, 2:6, 2:6 представительнице Хорватии Донне Векич (101).

Победительница матча Гасанова – Боузкова пройдёт во второй круг, где встретится с триумфатором встречи между румынкой Еленой-Габриэлой Русе (52) и бельгийкой Элисе Мертенс (33). Действующей победительницей соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, является чешка Барбора Крейчикова (2).