Карацев на тай-брейке уступил квалифаеру из Аргентины в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга он в пяти сетах уступил аргентинцу Камило Угу Карабельи. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 7:6 (5:10).



Отметим, что в пятом сете Карацев вёл со счётом 5:2, но позволил сопернику вернуться в игру. Продолжительность матча составила 4 часа 17 минут.



39-я ракетка мира Карацев три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 12. Его соперник, 154-я ракетка мира, выполнил семь эйсов, сделал три двойные ошибки и использовал восемь брейк-пойнтов из 14.

Карабельи вышел в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификационный турнир. Следующим соперником аргентинца станет канадец Феликс Оже-Альяссим.