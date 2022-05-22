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Карацев на тай-брейке уступил квалифаеру из Аргентины в первом круге «Ролан Гаррос»

Карацев на тай-брейке уступил квалифаеру из Аргентины в первом круге «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого круга он в пяти сетах уступил аргентинцу Камило Угу Карабельи. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 7:6 (5:10).

Отметим, что в пятом сете Карацев вёл со счётом 5:2, но позволил сопернику вернуться в игру. Продолжительность матча составила 4 часа 17 минут.

39-я ракетка мира Карацев три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 12. Его соперник, 154-я ракетка мира, выполнил семь эйсов, сделал три двойные ошибки и использовал восемь брейк-пойнтов из 14.

Карабельи вышел в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификационный турнир. Следующим соперником аргентинца станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 17:40 МСК
Камило Уго Карабельи
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 3 7 10
3 		6 4 6 6 5
             
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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