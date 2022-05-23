Алькарас: самое лучшее, что я сейчас реализую свою мечту

Испанский теннисист Карлос Алькарас, комментируя выход во второй круг «Ролан Гаррос», заявил, что сейчас реализуется его мечта. Накануне, 22 мая, 19-летний Алькарас в матче первого круга обыграл аргентинца Хуан-Игнасио Лондеро. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:0. Испанец считается одним из фаворитов соревнований.
«Я бы сказал, что самое лучшее в том, что я сейчас реализую свою мечту. Я действительно счастлив, играя в теннис, выступая на таких турнирах и стадионах. Это не для всех. И это — лучшее, что происходит.
Стараюсь сконцентрироваться на игре, турнирах и матчах. Когда о тебе все говорят, нужно сосредоточиться на том, в чём можно прибавить», — цитирует Алькараса The42.
Далее Алькарасу предстоит сыграть с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом. На старте турнира он обыграл австралийца Танаси Коккинакиса.
Призовой фонд соревнований в этом году составляет € 43 600 000.
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