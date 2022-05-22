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Алькарас не отдал ни сета Лондеро в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Алькарас не отдал ни сета Лондеро в стартовом матче «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Шестая ракетка мира Алькарас в трёх сетах обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. 19-летний Алькарас выполнил две подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 141-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.

Далее Алькарасу предстоит сыграть с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом. На старте турнира он обыграл австралийца Танаси Коккинакиса.

Призовой фонд соревнований в этом году составляет € 43 600 000.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Хуан-Игнасио Лондеро
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 0    
6 		6 6    
             
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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