Алькарас не отдал ни сета Лондеро в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Шестая ракетка мира Алькарас в трёх сетах обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:0.



Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. 19-летний Алькарас выполнил две подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 141-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.



Далее Алькарасу предстоит сыграть с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом. На старте турнира он обыграл австралийца Танаси Коккинакиса.

Призовой фонд соревнований в этом году составляет € 43 600 000.