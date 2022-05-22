Алькарас не отдал ни сета Лондеро в стартовом матче «Ролан Гаррос»
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Шестая ракетка мира Алькарас в трёх сетах обыграл аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты. 19-летний Алькарас выполнил две подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. Его соперник, занимающий 141-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта.
Далее Алькарасу предстоит сыграть с соотечественником Альбертом Рамос-Виньоласом. На старте турнира он обыграл австралийца Танаси Коккинакиса.
Призовой фонд соревнований в этом году составляет € 43 600 000.
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