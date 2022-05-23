Мугуруса прокомментировала вылет с «Ролан Гаррос», она уступила самой возрастной участнице

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала неудачное выступление на «Ролан Гаррос». 10-я ракетка мира Мугуруса уступила 36-летней эстонке Кайе Канепи со счётом 6:2, 3:6, 4:6.
«Думаю, что очень хорошо начала. В последних матчах обычно начинала нервно, но мне удавалось перевернуть ход игры. Там я доминировала.
Во втором сете был момент, когда я стала сомневаться в себе. Соперница играла в великолепный теннис и перевела игру в третий сет. Он был неплохим, как мне кажется, выиграть могла любая из нас.
Когда контролирую игру, всё хорошо получается. Если мне это не удаётся, матчи получаются сложными. В итоге есть только один победитель.
Думаю, что хорошо работаю, упорно тренируюсь. Пытаюсь обрести уверенность. Надо двигаться дальше. Уверена, что настанет тот момент, когда я буду побеждать», — цитирует Мугурусу пресс-служба WTA.
- 23 мая 2022
-
10:48
-
10:09
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:23
-
07:46
-
07:32
-
00:47
-
00:35
- 22 мая 2022
-
23:18
-
22:59
-
22:46
-
22:32
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
20:39
-
20:26
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:25
-
19:03
-
18:59
-
18:46
-
18:27
-
18:03
-
17:59
-
17:27
-
17:22
-
17:01
-
16:52
-
16:41
-
16:40