Мугуруса прокомментировала вылет с «Ролан Гаррос», она уступила самой возрастной участнице

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала неудачное выступление на «Ролан Гаррос». 10-я ракетка мира Мугуруса уступила 36-летней эстонке Кайе Канепи со счётом 6:2, 3:6, 4:6.



«Думаю, что очень хорошо начала. В последних матчах обычно начинала нервно, но мне удавалось перевернуть ход игры. Там я доминировала.



Во втором сете был момент, когда я стала сомневаться в себе. Соперница играла в великолепный теннис и перевела игру в третий сет. Он был неплохим, как мне кажется, выиграть могла любая из нас.



Когда контролирую игру, всё хорошо получается. Если мне это не удаётся, матчи получаются сложными. В итоге есть только один победитель.



Думаю, что хорошо работаю, упорно тренируюсь. Пытаюсь обрести уверенность. Надо двигаться дальше. Уверена, что настанет тот момент, когда я буду побеждать», — цитирует Мугурусу пресс-служба WTA.