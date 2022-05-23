Крейчикова стала третьей чемпионкой «Ролан Гаррос», уступившей в первом круге

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, уступившая в матче первого круга «Ролан Гаррос» француженке Диан Парри, стала третьей в истории действующей чемпионкой турнира, которая не сумела выйти во второй круг.
Ранее по тому же пути прошли россиянка Анастасия Мыскина (2005 год) и представительница Латвии Алёна Остапенко (2018 год).
Из-за этого поражения вторая ракетка мира Крейчикова покинет топ-10 рейтинга.
Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Вторая ракетка мира Крейчикова выполнила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и использовала шесть брейк-пойнтов из 15.
Следующей соперницей француженки станет Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии. Она на старте турнира обыграла Армони Тан. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу колумбийки.
- 23 мая 2022
-
18:15
-
18:07
-
18:04
-
17:59
-
17:35
-
17:22
-
16:59
-
16:47
-
16:38
-
16:07
-
16:02
-
15:48
-
15:40
-
15:32
-
15:17
-
14:55
-
14:40
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:41
-
13:08
-
13:00
-
12:51
-
12:46
-
12:30
-
12:19
-
11:25
-
10:48
-
10:09
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:23