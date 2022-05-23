Крейчикова стала третьей чемпионкой «Ролан Гаррос», уступившей в первом круге

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, уступившая в матче первого круга «Ролан Гаррос» француженке Диан Парри, стала третьей в истории действующей чемпионкой турнира, которая не сумела выйти во второй круг.



Ранее по тому же пути прошли россиянка Анастасия Мыскина (2005 год) и представительница Латвии Алёна Остапенко (2018 год).



Из-за этого поражения вторая ракетка мира Крейчикова покинет топ-10 рейтинга.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Вторая ракетка мира Крейчикова выполнила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и использовала шесть брейк-пойнтов из 15.



Следующей соперницей француженки станет Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии. Она на старте турнира обыграла Армони Тан. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу колумбийки.