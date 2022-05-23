3-я ракетка мира Саккари: «Ролан Гаррос» — мой любимый турнир

Третья ракетка мира гречанка Мария Саккари, вчера, 22 мая, одержавшая победу в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2022, прокомментировала успешный дебют на соревнованиях.

«Это мой любимый турнир и любимый корт в мире. У меня отличные воспоминания о прошлом годе. Знаю, все на 99,9% поддерживали мою соперницу, но здешняя атмосфера — это просто что-то невероятное. Рада, что мы вернулись к нормальной жизни и теперь можем наблюдать за всем этим», — приводит слова спортсменки пресс-служба «Ролан Гаррос».

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Саккари встретится с чешкой Каролиной Муховой (81). Действующая победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова ранее неожиданно уступила на старте турнира.