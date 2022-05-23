3-я ракетка мира Саккари: «Ролан Гаррос» — мой любимый турнир

Третья ракетка мира гречанка Мария Саккари, вчера, 22 мая, одержавшая победу в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2022, прокомментировала успешный дебют на соревнованиях.
«Это мой любимый турнир и любимый корт в мире. У меня отличные воспоминания о прошлом годе. Знаю, все на 99,9% поддерживали мою соперницу, но здешняя атмосфера — это просто что-то невероятное. Рада, что мы вернулись к нормальной жизни и теперь можем наблюдать за всем этим», — приводит слова спортсменки пресс-служба «Ролан Гаррос».
Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Саккари встретится с чешкой Каролиной Муховой (81). Действующая победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова ранее неожиданно уступила на старте турнира.
- 23 мая 2022
-
18:15
-
18:07
-
18:04
-
17:59
-
17:35
-
17:22
-
16:59
-
16:47
-
16:38
-
16:07
-
16:02
-
15:48
-
15:40
-
15:32
-
15:17
-
14:55
-
14:40
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:41
-
13:08
-
13:00
-
12:51
-
12:46
-
12:30
-
12:19
-
11:25
-
10:48
-
10:09
-
10:00
-
09:48
-
09:47
-
09:23