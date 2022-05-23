Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Ига Свёнтек оценила решение WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

Первая ракетка мира Ига Свёнтек оценила решение WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Ситуация очень сложная, какое бы решение вы ни приняли, кто-нибудь останется недовольным. Проблема в том, что организаторы турниров не сходятся во мнении. Трудно найти правду: с одной стороны, спорт часто используется для политической пропаганды, но с другой, опираясь на справедливость, ко всем игрокам нужно относиться одинаково. В общем, я бы хотела, чтобы ITF, WTA, ATP и турниры «Большого шлема» имели одно мнение, но зачастую происходит иначе, и мы, игроки, это чувствуем.

Как я буду чувствовать себя, играя без рейтинговых очков? Не знаю, потому что со мной никогда такого не случалось, но, я думаю, в плане выхода на корт для меня мало что изменится, я буду думать только о победе. Для меня важнее то, что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) продолжается, а не то, что на Уимблдоне не будет очков», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

Решение в пользу Медведева! У Уимблдона отобрали очки — объясняем, что это значит Решение в пользу Медведева! У Уимблдона отобрали очки — объясняем, что это значит
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022