Первая ракетка мира Ига Свёнтек оценила решение WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«Ситуация очень сложная, какое бы решение вы ни приняли, кто-нибудь останется недовольным. Проблема в том, что организаторы турниров не сходятся во мнении. Трудно найти правду: с одной стороны, спорт часто используется для политической пропаганды, но с другой, опираясь на справедливость, ко всем игрокам нужно относиться одинаково. В общем, я бы хотела, чтобы ITF, WTA, ATP и турниры «Большого шлема» имели одно мнение, но зачастую происходит иначе, и мы, игроки, это чувствуем.

Как я буду чувствовать себя, играя без рейтинговых очков? Не знаю, потому что со мной никогда такого не случалось, но, я думаю, в плане выхода на корт для меня мало что изменится, я буду думать только о победе. Для меня важнее то, что военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) продолжается, а не то, что на Уимблдоне не будет очков», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».