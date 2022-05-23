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Рафаэль Надаль одержал 299-ю победу на турнирах «Большого шлема» и сравнялся с Эверт

Рафаэль Надаль одержал 299-ю победу на турнирах «Большого шлема» и сравнялся с Эверт
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Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, сегодня, 23 мая, успешно дебютировавший на Открытом чемпионате Франции – 2022, установил очередное достижение.

Напомним, в матче первого круга Надаль обыграл в двух сетах австралийца Джордана Томпсона (82) и одержал 299-ю победу на турнирах «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с 18-кратной победительницей ТБШ американкой Крис Эверт.

Ниже представлен список рекордсменов по числу побед на турнирах «Большого шлема»:
1. Роджер Федерер – 369;
2. Серена Уильямс – 365;
3. Новак Джокович – 323;
4. Мартина Навратилова – 306;
5. Крис Эверт и Рафаэль Надаль – 299.

Во втором раунде соревнований Надаль встретится с французом Корентеном Муте (139).

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