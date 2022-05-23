«Не имеет значения, согласен я или нет». Рафаэль Надаль — о решении лишить Уимблдон очков

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.

«У меня нет чёткого мнения по этому поводу. Всегда существует правление или человек, принимающий решение, и все игроки должны ему следовать. У каждого игрока есть своё мнение по всем вопросам, но в этом мире нам нужен тот, кто будет принимать решения. Не имеет значения, согласен я или нет.

В конце концов, я понимаю обе стороны. Уважаю и понимаю позицию Уимблдона, без сомнения, но, с другой стороны, я понимаю и уважаю стремление ATP защищать своих членов», — сказал Надаль на пресс-конференции, посвящённой его выходу во второй круг «Ролан Гаррос».

Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. То же сделал и сам Надаль.