«Не имеет значения, согласен я или нет». Рафаэль Надаль — о решении лишить Уимблдон очков

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям.
«У меня нет чёткого мнения по этому поводу. Всегда существует правление или человек, принимающий решение, и все игроки должны ему следовать. У каждого игрока есть своё мнение по всем вопросам, но в этом мире нам нужен тот, кто будет принимать решения. Не имеет значения, согласен я или нет.
В конце концов, я понимаю обе стороны. Уважаю и понимаю позицию Уимблдона, без сомнения, но, с другой стороны, я понимаю и уважаю стремление ATP защищать своих членов», — сказал Надаль на пресс-конференции, посвящённой его выходу во второй круг «Ролан Гаррос».
Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. То же сделал и сам Надаль.
- 23 мая 2022
-
20:18
-
20:06
-
19:55
-
19:35
-
19:20
-
19:10
-
19:02
-
18:26
-
18:15
-
18:07
-
18:04
-
17:59
-
17:35
-
17:22
-
16:59
-
16:47
-
16:38
-
16:07
-
16:02
-
15:48
-
15:40
-
15:32
-
15:17
-
14:55
-
14:40
-
14:12
-
14:04
-
14:00
-
13:49
-
13:41
-
13:08
-
13:00
-
12:51
-
12:46
-
12:30