Жена Джоковича опубликовала романтическое фото с Новаком из Парижа

Елена Джокович, супруга 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях пост в честь дня рождения мужа. 22 мая титулованному теннисисту исполнилось 35 лет.
«То время, когда мы оба одного возраста (Елена старше мужа на год. – Прим. «Чемпионата»). Он догоняет меня! С днём рождения, моя любовь», — подписала романтический снимок Елена.
Фото: из личного архива Елены Джокович
На фото пара позирует на фоне Триумфальной арки. Джокович в данный момент находится в Париже (Франция), где стартовал «Ролан Гаррос». В первом круге он сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиокой.
У Елены и Новака двое детей — дочь Тара и сын Стефан, который ранее выиграл свой первый теннисный турнир.
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