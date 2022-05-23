Жена Джоковича опубликовала романтическое фото с Новаком из Парижа

Елена Джокович, супруга 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, опубликовала в социальных сетях пост в честь дня рождения мужа. 22 мая титулованному теннисисту исполнилось 35 лет.

«То время, когда мы оба одного возраста (Елена старше мужа на год. – Прим. «Чемпионата»). Он догоняет меня! С днём рождения, моя любовь», — подписала романтический снимок Елена.

Фото: из личного архива Елены Джокович

На фото пара позирует на фоне Триумфальной арки. Джокович в данный момент находится в Париже (Франция), где стартовал «Ролан Гаррос». В первом круге он сыграет с представителем Японии Йосихито Нисиокой.

У Елены и Новака двое детей — дочь Тара и сын Стефан, который ранее выиграл свой первый теннисный турнир.