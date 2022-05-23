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«Привет, Париж». Ига Свёнтек опубликовала пост после первой победы на «Ролан Гаррос»

«Привет, Париж». Ига Свёнтек опубликовала пост после первой победы на «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала пост после успешного дебюта на Открытом чемпионате Франции – 2022.

Напомним, в матче первого круга Свёнтек обыграла в двух сетах 119-го номера рейтинга украинку Лесю Цуренко.

«Ну привет, Париж. Приятно вернуться на «Ролан Гаррос», – написала спортсменка в социальных сетях.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Во втором раунде соревнований Свёнтек встретится с американкой Элисон Риске (43), до этого также обыгравшей украинку Даяну Ястремскую (82).

Ранее в интервью теннисистка высказалась о решении ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян и белорусов к соревнованиям. Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, отказавшей представителям России и Беларуси в участии.

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