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Азаренко — об Уимблдоне: я пострадала, но я не жертва. Никогда не буду себя так выставлять

Азаренко — об Уимблдоне: я пострадала, но я не жертва. Никогда не буду себя так выставлять
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко высказалась о том, что в туре мнения касательно санкций Уимблдона и решений ATP и WTA лишить его рейтинговых очков разделились. Азаренко входит в совет игроков WTA.

«Вести разговоры об этом тяжело. Когда я вступаю в них, я не оглядываюсь на себя, независимо от того, влияю я на решения или нет. Я пытаюсь оценивать с глобальной точки зрения. Я – не центр вселенной, я не единственный человек, который имеет значение. Я убеждена в том, что между игроками должно быть единство, что спорт должен объединять людей. Думаю, у нас была возможность показать, что может принести спорт, когда мы едины и работаем на общее благо.

Что ещё могу сказать? Я пострадала от этой ситуации, но я не жертва. Я никогда не буду выставлять себя жертвой. Я убеждена в общей пользе, в том, что мы должны помогать другим. Это всё, что я могу сказать», — сказала Азаренко на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

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