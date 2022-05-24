«Я оставила сердце на корте». Анжелика Кербер эмоционально высказалась, отыграв 2 матчбола
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала победу в матче первого круга «Ролан Гаррос». Кербер обыграла польку Магдалену Фрех со счётом 2:6, 6:3, 7:5, причём ей пришлось отыграть два матчбола.
«Думаю, здесь нет никакого секрета. Я просто полностью выложилась на корте сегодня. Я оставила на корте своё сердце.
Выступать перед такой публикой — это просто невероятно. Они меня подстёгивали, особенно в третьем сете. Получить такую поддержку от болельщиков, которые празднуют каждый выигранный мяч… Я старалась насладиться всем этим», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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