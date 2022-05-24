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«Это из-за того, что произошло в Австралии?» Тим Хенмэн оценил поведение Джоковича на «РГ»

«Это из-за того, что произошло в Австралии?» Тим Хенмэн оценил поведение Джоковича на «РГ»
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Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн прокомментировал поведение 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича в матче первого круга «Ролан Гаррос». Джокович в трёх сетах обыграл японца Йосихито Нисиоку и вышел во второй раунд.

«Это игра — это одно. Удары по мячу, стабильность подачи… Меня впечатлило его отношение. Он был так заведён.

Было много ударов кулаком, он часто кричал. Это первый матч на ТБШ, а у него 20 титулов. Это отражение того, что случилось с ним в Австралии, когда ему не дали возможности сыграть? У него новая возможность выиграть 21-й титул, и он так заведён», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Напомним, Джокович, не желающий прививаться, не был допущен к Australian Open в январе. Тогда его со скандалом депортировали из страны.

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