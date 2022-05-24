Виландер: Радукану окажется на вершине женского тенниса

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» и бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал дебют 12-й ракетки мира англичанки Эммы Радукану на Открытом чемпионате Франции.

«Люди сомневаются в ней, ведь она не так давно на слуху, но каждый раз, когда я смотрю на её игру, убеждаюсь в том, что в какой-то момент она окажется на вершине женского тенниса. Её отношение к игре невероятно.

На корте она хороша во всём. Она отлично двигается и у неё отличный баланс. И самое важное – у неё отличный настрой даже в те непростые времена, когда в ней сомневаются и она не побеждает. Мне нравится наблюдать за ней из-за её отношения к игре», – приводит слова Виландера издание Eurosport.