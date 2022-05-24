Джон Макинрой отреагировал на свист в адрес Новака Джоковича на «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой прокомментировал свист в адрес 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Франции.

В одном из моментов матча первого круга, в котором соперником Джоковича был японец Йосихито Нисиока, Новак взял сложный розыгрыш и прокричал, не сдержав эмоций. Зрители засвистели в адрес серба, посчитав, что это была чрезмерная реакция на выигрыш очка.

«Не понимаю, почему они его освистывают. Господи. Вы что, издеваетесь?

Зачем его освистывать? Он слишком старается, так давайте его освистывать, — так, что ли? Понятия не имею, о чём они думают. Но в этом нет смысла», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, Джокович обыграл Нисиоку в трёх сетах и вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

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