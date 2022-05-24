Финалистка турнира «Большого шлема» Шетт: у Тима психологические проблемы

Финалистка турнира «Большого шлема» и бывшая 7-я ракетка мира, а ныне комментатор, австрийка Барбара Шетт прокомментировала серию поражений соотечественника Доминика Тима (190).

Напомним, в минувшее воскресенье, 22 мая, Тим выбыл в первом круге Открытого чемпионата Франции, уступив боливийцу Уго Дельену (90) и проиграв 11-й раз подряд.

«Я считаю, что он продолжает испытывать психологические проблемы. Он не играл несколько месяцев после травмы запястья, и когда он пробивает форхенд, то, как по мне, не посылает мяч с прежней скоростью.

Раньше его считали самым тяжелобьющим игроком, так считали многие игроки. Сейчас же это не так. Психологический аспект в теннисе – самый важный. И если он не исправит его, то и не вернёт свой форхенд», – приводит слова Шетт Eurosport.