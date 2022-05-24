Экс-россиянка Дарья Савилл: поддерживаю украинских игроков. Я не могу вернуться в Россию

Бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова) ответила на вопрос, испытывает ли она какие-либо симпатии к российским игрокам, которых организаторы Уимблдона отстранили от турнира.

«И да, и нет… Тяжело, мне тоже сложно комментировать. Я не могу сейчас вернуться в Россию. Я определённо поддерживаю украинских игроков. Представьте, что у вас нет дома. Происходят вещи и похуже, чем не играть на Уимблдоне», — приводит слова Савилл The Sydney Morning Herald.

Вчера, 23 мая, Дарья Савилл одержала победу в первом раунде «Ролан Гаррос». Её соперницей была гречанка Валентини Грамматикопулу.

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