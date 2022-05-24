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«Хочу лето!» Мария Кириленко показала фотографии в эффектном платье

«Хочу лето!» Мария Кириленко показала фотографии в эффектном платье
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Шестикратная победительница турниров WTA в женском одиночном разряде россиянка Мария Кириленко опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка выложила фотографии в эффектном платье.

«Хочу лето!» — подписала она снимки.

Фото: из личного архива марии кириленко

Фото: из личного архива марии кириленко

Фото: из личного архива марии кириленко

Фото: из личного архива марии кириленко

35-летняя Кириленко — победительница Итогового чемпионата WTA (2012) в парном разряде; финалистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2011, Открытый чемпионат Франции — 2012); бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в парном разряде; четвертьфиналистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победительница 18 турниров WTA (шести — в одиночном разряде); двукратная финалистка Кубка Федерации (2011, 2013) в составе сборной России; бывшая 10-я ракетка мира в одиночном и пятая в парном разряде.

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