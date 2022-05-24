Соперник Даниила Медведева на «РГ», предположительно, играл с травмой и может быть наказан

103-я ракетка мира, аргентинский теннисист Факундо Багнис, предположительно, играл с не до конца залеченной травмой в матче со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым на «Ролан Гаррос», сообщает Daily Express.

Отмечается, что Багнис играл с обмотанной лентой правой икрой. После одной из подач он не удержался и упал. Если организаторы «Ролан Гаррос» решат, что игрок сознательно выступал с незалеченной травмой, его могут лишить призовых. Соответствующее правило появилось несколько лет назад, чтобы избегать случаев, когда травмированные игроки выходят на матч первого круга и получают призовые, которые начисляются даже в случае поражения в стартовом матче.

Медведев победил Багниса 6:2, 6:2, 6:2 и сыграет с сербом Ласло Джере во втором круге.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: