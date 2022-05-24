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Андрей Рублёв одержал непростую победу в первом круге «Ролан Гаррос»

Андрей Рублёв одержал непростую победу в первом круге «Ролан Гаррос»
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В стартовом для себя матче Рублёв (7) обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продлилась ровно три часа. Рублёв 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника — два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Рублёв сразится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Федерико Дельбонис (Аргентина).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 6  
7 7 		3 2 4  
             
Квон Сон У
71
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
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