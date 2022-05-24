Андрей Рублёв одержал непростую победу в первом круге «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В стартовом для себя матче Рублёв (7) обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продлилась ровно три часа. Рублёв 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника — два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Рублёв сразится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Федерико Дельбонис (Аргентина).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.