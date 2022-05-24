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Хачанов не смог однозначно ответить, считает ли решение ATP по Уимблдону справедливым

Хачанов не смог однозначно ответить, считает ли решение ATP по Уимблдону справедливым
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25-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов ответил, считает ли справедливым решение ATP лишить Уимблдон очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов.

«ATP хотела показать, что в туре не место дискриминации. И, в конце концов, я приму любое решение руководящих органов. Не хочу участвовать в спорах о том, согласен я или не согласен. Решение уже принято.

Сейчас нет смысла обсуждать, доволен ли я этим или нет, потому что в прошлом году я хорошо выступил. Мои очки снимутся. Я не буду участвовать в Уимблдоне. Вот и всё», — сказал Хачанов на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. Тур в большинстве своём осудил данное решение.

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