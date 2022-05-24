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Расписание четвёртого игрового дня на «Ролан Гаррос»: матчи Надаля, Джоковича и Хачанова

Расписание четвёртого игрового дня на «Ролан Гаррос»: матчи Надаля, Джоковича и Хачанова
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Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали расписание матчей на завтра, 25 мая – четвёртый игровой день турнира.

Все матчи российских теннисистов на 25 мая

Уго Дельен (Боливия) – Карен Хачанов (Россия, 21) – первый запуск – корт №13 – не ранее 12:00 мск.
Айла Томлянович (Австралия) – Варвара Грачёва (Россия) – третий запуск – корт №9 – не ранее 14:00 мск.

Другие интересные матчи дня:

Александр Зверев (Германия, 3) – Себастьян Баэс (Аргентина) – корт Филиппа Шатрие – не ранее 14:30 мск.
Белинда Бенчич (Швейцария, 14) – Бьянка Андрееску (Канада) – корт Филиппа Шатрие – не ранее 16:30 мск.
Александра Саснович (Беларусь) – Эмма Радукану (Великобритания, 12) – корт Сюзанн Ленглен – не ранее 12:00 мск.
Корентен Муте (Франция, WC) – Рафаэль Надаль (Испания, 5) – корт Филиппа Шатрие – не ранее 21:45.
Новак Джокович (Сербия, 1) – Алекс Молчан (Словакия) – корт Сюзанн Ленглен – не ранее 15:00 мск.

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