На «Ролан Гаррос» трогательно попрощались с Жо-Вильфридом Цонга

Организаторы «Ролан Гаррос» провели специальную церемонию прощания с бывшей пятой ракеткой мира Жо-Вильфридом Цонга.
Первый круг Открытого чемпионата Франции – 2022 стал для Цонга последним матчем в карьере. Он проиграл восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду (8) со счётом 7:6 (7:8), 6:7 (4:7), 2:6, 6:7 (0:7). Жо-Вильфрид — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 – в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).
Фото: Getty Images
В церемонии приняли участие известные французские теннисисты – Жиль Симон, Гаэль Монфис, Ришар Гаске, Бенуа Пэр, Пьер-Юг Эрбер. Цонга также пришли поддержать его семья (в частности, жена Нура и двое сыновей), бывшие тренеры и физиотерапевты. Большинство присутствовавших были в футболках с надписью Merci Jo.
Также трогательные видеообращения к Цонга записали представители «Большой четвёрки» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и британец Энди Маррей.
Видео доступно на YouTube-канале ATP. Права на него принадлежат ATP Media.
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