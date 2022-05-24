«Потерял голову». Андрей Рублёв извинился за то, что чуть не попал мячом в работника «РГ»

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал инцидент, произошедший с ним после первого сета в стартовом матче «Ролан Гаррос», где он встречался с представителем Южной Кореи Квон Сон У.
Рублёв на тай-брейке проиграл партию (6:7 (5:7)) и в ярости ударил мячом в рекламный щит на скамейке – тот после отскока чуть не попал в голову работнику корта. У мужчины с головы слетела кепка, когда он пытался прикрыться. После этого Андрей швырнул в корт и разбил бутылку с водой.
«В первом сете я был очень напряжён, внутри бушевало много эмоций. И я старался их контролировать. Пытался проанализировать ситуацию, настроиться на позитивный лад. И мне удалось, потому что в первом сете было столько геймов. Я проигрывал 0:30, были брейк-пойнты, иногда я допускал глупые ошибки, но удавалось сохранить спокойствие и позитивный настрой. В принципе, до конца первого сета.
Потом, да, я на секунду потерял голову и, конечно, сожалею о том, что сделал. Неприемлемо так выбивать мяч. Лучше бы уж я, не знаю, просто ударил ракеткой по скамейке, потому что мяч может кому-то навредить. И это проблема. Я повёл себя непрофессионально и надеюсь, что больше никогда так не поступлю», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.
- 24 мая 2022
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