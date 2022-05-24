На «Ролан Гаррос» зафиксировано первое снятие из-за заражения коронавирусом

На «Ролан Гаррос» — 2022 зафиксировано первое снятие из-за положительного теста на коронавирус.
Чешская теннисистка Мари Боузкова сообщила, что получила положительный результат ПЦР-теста, из-за чего была вынуждена сняться с соревнований в одиночном и парном разрядах.
«Всем привет, сегодня я впервые сдала положительный тест на коронавирус, поэтому снимаюсь как с одиночного, так и с парного разрядов здесь, в Париже. Надеюсь, скоро я начну чувствовать себя лучше. Спасибо всем за поддержку», — написала Мари в своих социальных сетях.
Ранее Боузкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос», со счётом 6:2, 6:1 обыграв россиянку Анастасию Гасанову (LL). В следующем раунде Мари должна была сразиться с бельгийкой Элисе Мертенс (31). В парном разряде она должна была сыграть вместе с испанкой Алёной Большовой, спортсменки не успели принять участие в матчах.
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