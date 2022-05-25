Циципас отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте турнира он обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 3 часа 36 минут. За это время Циципас выполнил 10 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и пять использованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге Циципас встретится с представителем Чехии Зденеком Коларжем.
Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.
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