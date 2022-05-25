Роджер Федерер тепло обратился к Жо-Вильфриду Цонге, сыгравшему последний матч в карьере

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обратился к французу Жо-Вильфриду Цонге, который вчера, 24 мая, провёл последний матч в карьере. В матче первого круга «Ролан Гаррос» Цонга проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 7:6 (7:8), 6:7 (4:7), 2:6, 6:7 (0:7).

«Поздравляю Жо-Вилли с эпичной карьерой. Было приятно делить корт с тобой. Так много отличных воспоминаний», — написал Федерер в своих соцсетях.

Счёт в противостоянии Федерер — Цонга — 12:6.

37-летний Жо-Вильфрид Цонга — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).

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