«Спасибо, Жо». Рууд прокомментировал матч с Цонгой, ставший для француза последним

8-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался в социальных сетях о прошедшем матче с французским ветераном Жо-Вильфридом Цонгой, завершившим после него карьеру.

Напомним, в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции, стартовавшего в воскресенье, 22 мая, Цонга уступил Рууду со счётом 7:6 (7:8), 6:7 (4:7), 2:6, 6:7.

«Смешанные эмоции после сегодняшнего матча. Рад, что смог сыграть с тобой, но огорчён тем, что это был твой последний матч. Спасибо, Жо», – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Каспера Рууда

Цонга — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).