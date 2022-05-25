«Спасибо, Жо». Рууд прокомментировал матч с Цонгой, ставший для француза последним

8-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался в социальных сетях о прошедшем матче с французским ветераном Жо-Вильфридом Цонгой, завершившим после него карьеру.
Напомним, в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции, стартовавшего в воскресенье, 22 мая, Цонга уступил Рууду со счётом 7:6 (7:8), 6:7 (4:7), 2:6, 6:7.
«Смешанные эмоции после сегодняшнего матча. Рад, что смог сыграть с тобой, но огорчён тем, что это был твой последний матч. Спасибо, Жо», – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Каспера Рууда
Цонга — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).
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