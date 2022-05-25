«Рада, что никто не увидел моих нервов». Бадоса – о старте на «Ролан Гаррос»

Победительница трёх турниров WTA и четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала успешный старт на Открытом чемпионате Франции – 2022.

Напомним, вчера, 24 мая, в рамках первого круга соревнований Бадоса обыграла француженку Фиону Ферро (130) со счётом 6:2, 6:0.

«Для меня неважно, выигрываешь ты за 50 минут или за три часа. Каждая минута на корте, каждая победа имеет значение, потому что позволяет вновь обрести уверенность. Думаю, это и стало ключом для меня.

Рада, что никто не увидел моих нервов на корте. Думаю, я неплохо справилась. Честно, я очень нервничала в начале игры. Мне потребовалось несколько геймов, чтобы привыкнуть к происходящему», – приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.