«Рада, что никто не увидел моих нервов». Бадоса – о старте на «Ролан Гаррос»
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Победительница трёх турниров WTA и четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала успешный старт на Открытом чемпионате Франции – 2022.
Напомним, вчера, 24 мая, в рамках первого круга соревнований Бадоса обыграла француженку Фиону Ферро (130) со счётом 6:2, 6:0.
«Для меня неважно, выигрываешь ты за 50 минут или за три часа. Каждая минута на корте, каждая победа имеет значение, потому что позволяет вновь обрести уверенность. Думаю, это и стало ключом для меня.
Рада, что никто не увидел моих нервов на корте. Думаю, я неплохо справилась. Честно, я очень нервничала в начале игры. Мне потребовалось несколько геймов, чтобы привыкнуть к происходящему», – приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.
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