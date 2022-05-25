Виктория Азаренко обыграла Андреа Петкович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была немка Андреа Петкович. Азаренко, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, обыграла Петкович (65) со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.
Азаренко не сделала ни одного эйса и допустила пять двойных ошибок. Белорусская спортсменка реализовала пять брейк-пойнтов из 17 (29%). На счету Петкович одна подача навылет и семь двойных ошибок. Немка использовала оба брейк-пойнта.
В третьем раунде «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 12:10 МСК
15
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
65
Андреа Петкович
А. Петкович
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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