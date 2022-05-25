Виктория Азаренко обыграла Андреа Петкович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была немка Андреа Петкович. Азаренко, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, обыграла Петкович (65) со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

Азаренко не сделала ни одного эйса и допустила пять двойных ошибок. Белорусская спортсменка реализовала пять брейк-пойнтов из 17 (29%). На счету Петкович одна подача навылет и семь двойных ошибок. Немка использовала оба брейк-пойнта.

В третьем раунде «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: