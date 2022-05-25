Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко обыграла Андреа Петкович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Виктория Азаренко обыграла Андреа Петкович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Комментарии

Двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была немка Андреа Петкович. Азаренко, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, обыграла Петкович (65) со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

Азаренко не сделала ни одного эйса и допустила пять двойных ошибок. Белорусская спортсменка реализовала пять брейк-пойнтов из 17 (29%). На счету Петкович одна подача навылет и семь двойных ошибок. Немка использовала оба брейк-пойнта.

В третьем раунде «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Турнирная сетка
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 12:10 МСК
Виктория Азаренко
15
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
1 		6 3  
         
Андреа Петкович
65
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022