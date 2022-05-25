В нижней части женской сетки «Ролан Гаррос» не осталось ни одной представительницы топ-10
Поделиться
В нижней части женской сетки Открытого чемпионата Франции — 2022 не осталось ни одной представительницы топ-10.
Последней теннисисткой из топ-10 была представительница Греции Мария Саккари. Она проиграла чешке Каролине Муховой во втором круге соревнований со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).
На данный момент самым рейтинговым игроком нижней части сетки является олимпийская чемпионка 2020 года швейцарка Белинда Бенчич (14). Сегодня, 25 мая, ей предстоит сразиться с чемпионкой US Open канадкой Бьянкой Андрееску.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
17:34
-
17:29
-
17:11
-
16:37
-
16:35
-
16:26
-
16:24
-
16:02
-
15:56
-
15:28
-
15:08
-
14:37
-
14:12
-
13:59
-
13:50
-
13:20
-
13:05
-
12:39
-
12:32
-
11:53
-
11:27
-
11:23
-
11:05
-
10:48
-
10:37
-
10:19
-
10:14
-
09:46
-
09:45
-
09:31
-
09:05
-
08:53
-
08:40
-
08:36
-
08:03
Партнерский контент