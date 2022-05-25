В нижней части женской сетки «Ролан Гаррос» не осталось ни одной представительницы топ-10

В нижней части женской сетки Открытого чемпионата Франции — 2022 не осталось ни одной представительницы топ-10.

Последней теннисисткой из топ-10 была представительница Греции Мария Саккари. Она проиграла чешке Каролине Муховой во втором круге соревнований со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

На данный момент самым рейтинговым игроком нижней части сетки является олимпийская чемпионка 2020 года швейцарка Белинда Бенчич (14). Сегодня, 25 мая, ей предстоит сразиться с чемпионкой US Open канадкой Бьянкой Андрееску.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.