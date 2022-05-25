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Четвёртая ракетка мира Паула Бадоса неоднозначно оценила решение WTA по Уимблдону

Четвёртая ракетка мира Паула Бадоса неоднозначно оценила решение WTA по Уимблдону
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Четвёртая ракетка мира испанка Паула Бадоса ответила, как относится к решению WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям россиян и белорусов.

«Я ожидала этого вопроса. Не знаю. Если я должна высказать мнение, оно таково: игрокам нужен голос, я уважаю оба решения. Но, на мой взгляд, к игрокам прислушиваются не так, как хотелось бы.

Эта та вещь, над которой нужно работать. Нужно улучшать взаимодействие между игроками, чтобы построить что-то большее. В конце концов, без нас организация существовать не сможет», — сказала Бадоса на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

Организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. Тур в большинстве своём осудил данное решение.

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