Карен Хачанов опубликовал пост с одной фразой после выхода в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Вчера, 25 мая, Хачанов, занимающий 25-е место в мировом рейтинге, обыграл боливийца Уго Дельена (90) во втором круге «Ролан Гаррос» и вышел в третий раунд турнира.

«Хорошая энергия в Париже», — написал Карен.

Напомним, Хачанов победил со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 3 часа 7 минут. Дельен выполнил три подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Хачанова шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Хачанов встретится с британцем Кэмероном Норри (11).

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