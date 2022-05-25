Ух, какие суперкамбэки на «Ролан Гаррос»! Уже отличились Зверев, Циципас — а кто ещё?

За четыре дня турнира «Большого шлема» уже несколько теннисистов смогли спасти, казалось бы, проигранные матчи. Как это было.

На «Ролан Гаррос» — 2022 уже состоялось пять суперкамбэков, когда теннисистам удавалось вытащить матчи, уступая по сетам 0:2. Отличились два игрока из топ-4 посева – Александр Зверев и Стефанос Циципас. А кто ещё? Расскажем подробно.

1. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9)

У канадца Феликса Оже-Альяссима в карьере не раз были матчи на турнирах «Большого шлема», когда он вёл 2:0 по сетам, а потом неожиданно проигрывал. Многим поклонникам тенниса, наверное, памятен матч на Australian Open – 2021, когда Феликс уступил подобным образом в 4-м круге набиравшему ход россиянину Аслану Карацеву.

Год спустя, там же, в Мельбурне, ситуация повторилась. Правда, в четвертьфинальном матче, и с Даниилом Медведевым. И вот сейчас, ведомый опытным наставником Тони Надалем, канадец сам сумел развернуть неудачную для себя ситуацию в свою пользу. В поединке 1-го круга «Ролан Гаррос» — 2022 с квалифаером Хуаном Пабло Варильясом Патино-Самудио из Перу Оже-Альяссим отыгрался с 0:2 по сетам – 2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3.

2. Николоз Басилашвили (Грузия, 22)

Непросто пришлось на старте этого «Ролан Гаррос» и 22-му номеру посева Николозу Басилашвили из Грузии. Ему в соперники в первом круге достался американец Максим Кресси, которые славится своим необычным для современного тенниса стилем игры «подача – выход к сетке». На грунте такая манера вести розыгрыши, конечно зрелищна, но очень рискованна. 30-летний Басилашвили как один из опытных теннисистов тура спустя две партии приспособился к сопернику и сумел заставить его ошибаться. Ключевым стал 3-й сет, в котором всё решалось на тай-брейке. Николоз отыграл матчбол, спас партию, а затем и весь матч – 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 6:4.

3. Марко Чеккинато (Италия)

29-летний Марко Чеккинато из Италии когда-то гремел на грунтовых кортах. Он завоевал титулы на турнирах в Будапеште, Умаге-2018 и Буэнос-Айресе-2019 и сенсационно добрался до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2018, выбив тогда из сетки таких известных теннисистов, как Карреньо-Буста, Гоффен и Джокович. Но лучшие времена Марко позади. Во всяком случае, он уже давно балансирует на грани топ-100. И всё же в стартовом матче «Ролан Гаррос» — 2022 с испанцем Пабло Андухаром итальянец выдал настоящую феерию – проиграв два сета, он взял потом три, причём с двумя «баранками»! 4:6, 4:6, 6:0, 7:5, 6:0.

4. Стефанос Циципас (Греция, 4)

У Стефаноса Циципаса тоже есть богатый опыт как побед после 0:2 по сетам – как, например, на Australian Open – 2021 с Надалем, так и упущенных 2:0 по партиям. Вспомнить хотя бы финал прошлогоднего «Ролан Гаррос». Тогда Стефанос был очень близок к первому титулу на «Шлеме», но опытный Новак Джокович совершил камбэк и отобрал у грека заветный трофей.

Сейчас на старте «Ролан Гаррос» — 2022 ему достался непростой итальянец Лоренцо Музетти. Многим он памятен по прошлогоднему «Ролан Гаррос», когда он проиграл всё тому же Джоковичу в 4-м круге, ведя 2:0 по сетам. Сейчас Лоренцо в красивой борьбе снова взял две стартовые партии, теперь у Циципаса, но затем сил на концовку у него не хватило. Трудовая победа Стефаноса – 5:7, 4:6, 6:2, 6:3, 6:2.

5. Александр Зверев (Германия, 3)

Для Зверева самым памятным матчем, когда он сам вёл 2:0 по сетам, а потом упустил победу, конечно же, навсегда останется финал US Open – 2020 с Домиником Тимом. Сетка тогда получилась, что называется, «открытой» — Надаль и Федерер не участвовали в турнире, а Джокович был дисквалифицирован в 4-м круге, и любой теннисист из нового поколения мог впервые стать чемпионом. Этим шансом воспользовался Тим. Тогда Зверев, наверное, понял на собственном опыте, что матч не выигран или не проигран, пока не завершится последний розыгрыш. В прошлом году на «Ролан Гаррос» в первом круге со своим соотечественником Оскаром Отте Александр проиграл два сета, но затем довёл матч до победы, причём навесил оппоненту «баранку».



Вот и сейчас с моторным аргентинцем Себастьяном Баэсом немец долго подбирал ключи к вдохновенной игре соперника. Большая часть длинных розыгрышей заканчивалась в пользу Баэса, который порой находил самые невероятные ходы. Постепенно Зверев приспособился к этой манере и стал пытаться завершать всё двумя-тремя-четырьмя ударами. В решающем 5-м сете этого упорного противостояния Александр спасся с матчбола и добился тяжёлой победы – 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5 за 3 часа 39 минут.

В конце матча Зверев – Баэс зрители в благодарность за красивый спортивный спектакль, устроенный игроками, запустили на трибуне «волну». За эту зрелищность мы, собственно, и любим теннис!