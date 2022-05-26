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Джон Макинрой назвал топ-5 фаворитов «Ролан Гаррос» у мужчин

Джон Макинрой назвал топ-5 фаворитов «Ролан Гаррос» у мужчин
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой назвал пятёрку теннисистов, у которых, по его мнению, больше всего шансов выиграть Открытый чемпионат Франции 2022 года. По словам Макинроя, это Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Стефанос Циципас.

«Если он (Надаль. — Прим. «Чемпионата») здоров, выиграет либо он, либо Новак, либо Алькарас. Зверев, Циципас ещё. Вот кто-то из этой пятёрки, скорее всего, и победит», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Всего у него 21 титул на ТБШ. Джокович, 20-кратный победитель мэйджоров, дважды выигрывал Открытый чемпионат Франции.

Турнирная сетка
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Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:

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