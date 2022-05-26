Спонсор «РГ» заплатит € 100 в социальный фонд за каждое попадание теннисистов в трос
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Новый спонсор «Ролан Гаррос», автомобильная компания «Рено» запустила благотворительную инициативу в рамках турнира.
Социальная программа называется «Дай мне пять» и призвана популяризировать теннис по Франции. Её суть заключается в том, что за каждое попадание теннисистов в трос при подаче на матчах «Ролан Гаррос» спонсор платит € 100 специальному фонду.
На эти деньги будут реконструированы или построены новые площадки в Париже для детей, желающих заниматься теннисом.
Напомним, основная стадия «Ролан Гаррос» началась 22 мая в Париже. В мужском и женских турнирах принимают участие в общей сложности 256 теннисистов. В этом году призовой фонд соревнований составил € 43 600 000.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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